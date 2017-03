Celebran con "Los Descalzos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fue el pasado viernes y sábado 25 de marzo en la Casa de la Cultura, en su aniversario, Antares Danza Contemporánea estrenó su más reciente coreografía "Los Descalzos" para volver a imponerse como uno de los colectivos de baile más sólidos del País.



Antares nació en 1987 en la ciudad de Hermosillo, gracias a la complicidad de cuatro artistas: Adriana Castaños, Isabel Romero, David Barrón y Miguel Mancilla.



En esta nueva coreografía, Miguel Mancilla, Isaac Chau, David Salazar, Thania Alday, Escobell y Diana Salazar. En el foro de "Descalzos" ellos se encargaron de parafrasear los poemas "Luces de amor", "Aves nocturnas" y "De la noche feliz lámparas bellas", que bordan "Con oro el enlutado manto", como citaron durante su presentación.



Isaac Chao comentó: "Estamos ante un suceso que tiene que ver con las artes; es algo extra cotidiano, muchas personas piensan que es más fácil entender el arte plástica, música e incluso el teatro, hablando con una maestra llegamos a la conclusión de que las personas piensan diferente".



"Yo hace poco fui a ver una obra de teatro de sordo mudos y en lo personal no entiendo el lenguaje y ahí es cuando recordé cuando las personas me dicen no le entiendo a la danza, más seguí observando la obra por lo que sí entendiendo es el lenguaje corporal", comentó.