Tres princesas sonorenses en "La Voz Kids "

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sonora brilló el pasado domingo en la tercera ronda de audiciones de "La Voz Kids México", pues tres pequeñas cantantes pusieron en alto el nombre de la entidad con su talento al impresionar a los coaches Rosario, Maluma y Emmanuel y Mijares.



Todo un show con Annika Oviedo



Con 11 años de edad, Annika Oviedo, de Agua Prieta, se paró en el enorme escenario de "La Voz Kids México" y conquistó sus miedos para interpretar "Todo fue un show" de Danna Paola. Su dulce canto robó el corazón de Rosario, quien volteó su silla para felicitar a la pequeña y darle la bienvenida a su equipo.



"Me sentí muy nerviosa. Mis piernas me temblaban, el escenario estaba grande, había mucho público pero me encantó", dijo Annika Oviedo a EL IMPARCIAL.



"Mi coach Rosario dijo que íbamos a trabajar mucho, que estaba muy feliz de tenerme. Quiero ser una gran cantante como Ariana Grande", agregó la joven que también practica gimnasia.



Una voz con colores



Luego de preparar su voz en el coro infantil de Hermosillo, Johana Siaruqui decidió que cantar era a lo que quería dedicarse, por lo que no dudó en unirse a "La Voz Kids" y enamorar a los coaches con su interpretación de "La frase tonta de la semana" de La Quinta Estación.



Al final, la jovencita de 11 años decidió confiar en Emmanuel y Mijares para llevarla al éxito en el reality show y ahora se prepara para conquistar el programa.



"Me sentí muy emocionada pero un poquito nerviosa a la vez también. Fue como muy emotivo para mí haber estado en el escenario y luego más ver que estaban todos los coaches", dijo la hermosillense Johana Siaruqui en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"La verdad siempre me ha gustado mucho la trayectoria de Emmanuel y Mijares. Me dijeron que les gustó mucho mi color de voz, mis arreglos vocales y estoy muy contenta de que les encantara y que sean mis coaches", continuó.



Una "inolvidable" presentación



Deylan López llegó desde Empalme, Sonora, para voltear la silla de Rosario, quien no dudó en aplaudir su interpretación de "Inolvidable" de Jenni Rivera y le abrió los brazos a la joven de 14 años para aceptarla en su equipo.



"Estoy muy feliz, muy emocionada de haber logrado algo más en lo que yo me quiero dedicar y porque llegué a esta competencia. Desde pequeña soñé con ser bailarina y chef, pero ahora que crecí maduré y tuve una mentalidad diferente y ahora quiero ser cantante", compartió Deylan López a EL IMPARCIAL.



"Rosario me dijo que estaba totalmente feliz con mi decisión y que ella me apoyaría en todo y que me ayudaría en lo que yo necesitara y que iba a irme poniendo en el camino y preparándome más", finalizó.



Con ellas tres y Esteban Durán, de Puerto Peñasco, son cuatro los pequeños sonorenses en "La Voz Kids México".