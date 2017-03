Una periodista de riesgo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el marco del programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) en promoción a la lectura, Todos Leemos, se dio cita en Parque La Ruina para en punto de las 19:50 horas dar inicio a la presentación de los libros "Los señores del narco" y "La verdadera noche de Iguala", autoría de la periodista y escritora mexicana Anabel Hernández.En el lugar se encontraba el director del ISC, Mario Welfo Álvarez Beltrán, el director y titular de Proyecto Puente, Luis Alberto Medina , el coordinador deLiteratura y del Instituto Sonorense de Cultura , Josué Barrera Sarabia, y la periodista académica Dolores Aragón.Dolores Aragón expresó que fue un momento importante tener a una periodista crítica de tanta trayectoria como Anabel Hernández, quien en un contexto tan complicado de mucha corrupción en México, ha publicado información para abrir los ojos de los mexicanos."Debemos reivindicar la importancia de leer a buenos periodistas, y de reivindicar su figura como una persona que le aporta a la sociedad y que construye con la sociedad. Definitivamente tener a Anabel ahora con nosotros, es un verdadero lujo" afirmó.Anabel Hernández inició comentando la fuerte censura que recibió su libro "La verdadera noche de Iguala" por parte del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto . Indicó que por el tipo de revelaciones e información que contiene su libro, diversos medios de comunicación se niegan a hablar sobre éste, pues en él se compromete directamente tanto al gobierno federal como al ejército mexicano tras los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014.Al cuestionarle sobre su motivación a pesar de tener tantas trabas en el camino, ella comentó: "Si me preguntas qué es lo que me mueve, al final yo descubrí que este libro (La verdadera noche de Iguala) en realidad es una historia de amor, una historia de unos padres de familia que no se resignan a ver a sus hijos desaparecidos. No puedo imaginar el intenso y profundo amor que se requiere para levantarse todos los días, sobrevivir a ese dolor y seguir buscando a sus hijos", dijo Anabel Hernández.La periodista mexicana agradeció la apertura por permitir el debate de tan fuerte tema y asegura ser una ciudadana común y corriente con una profesión y una convicción, la de rendir cuentas y de hacer que rindan cuentas.Para finalizar, la escritora y autora analizó que sin duda en sus 23 años de carrera periodística el libro que habla sobre los acontecimientos ocurridos aquella noche en el estado de Guerrero es la investigación más importante que haya hecho.