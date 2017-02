Carlos Rivera y Yuri juntos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una "bendita primavera" nos espera este 2016, pues dos grandes artistas llegan a Hermosillo para compartir el Centro de Usos Múltiples.



Se trata de Yuri y Carlos Rivera, quienes se presentarán el próximo sábado 3 de junio a las 21:00 horas con un espectáculo inolvidable y apto para el público de todas las edades.



Él llega por primera vez a Sonora



Por primera vez, Carlos Rivera pisa terreno sonorense en el marco de su reciente gira "Yo creo tour". En su estreno en Hermosillo, el cantante estará interpretando algunos de sus temas más populares, como "Te me vas", "No soy el aire", "La malagueña", "¿Cómo pagarte?", "Gracias a ti", "Sólo tú", "Que lo nuestro se quede nuestro", entre muchos más.



Su paso por el reality show de televisa "La Academia" en el 2004 fue el inicio de su carrera artística, la cual despegó a la firma de su contrato con Sony Music en el 2005 y el lanzamiento de producciones discográficas como "Carlos Rivera" (2007), "Mexicano" (2010), "El hubiera no existe" (2013) y "Yo creo" (2016).



Carlos Rivera también se conoce por protagonizar el musical de Broadway "El Rey León" en el papel de Simba durante su gira por México, el cual se volvió el espectáculo más taquillero de la historia del País con más de 300 representaciones entre 2015 y 2016.



Lo anterior convierte a Carlos en el único actor en el mundo en liderar dos producciones originales de "El Rey León" y el único protagonista en grabar dos discos de la banda sonora del musical, además de participar en la adaptación de las letras de las canciones para la puesta mexicana.



"Amiga mía", prepárate para Yuri



Nuevamente Yuri regresa a Hermosillo después de su exitosa presentación con Yuridia en el Palenque de la Expo Gan en el 2015, y en esta ocasión se apoderará del escenario del Centro de Usos Múltiples con algunos de los mejores temas de su carrera musical como "Detrás de mi ventana", "Maldita primavera", "Arrepentida", "Cuando baja la marea", "Es ella más que yo", entre otras más.



Durante este mes de febrero, Yuri estrenó su nuevo sencillo "Perdón", uno de los cuatro temas inéditos incluido en su más reciente álbum discográfico "Primera Fila", que grabó en octubre del año pasado con algunos artistas y amigos entrañables como Pandora y Matisse.



La producción del material, que saldrá al mercado en marzo de 2017 para tener su estreno en el mes de abril en el Auditorio Nacional, fue realizada con 15 cámaras 4K con una óptica de cine y más de 200 robóticas luminarias, a fin de recrear una atmósfera íntima, en la que el color blanco no sólo protagonizó el escenario sino también el atuendo de los más de 900 invitados.



No te pierdas la oportunidad de ver por primera vez a Carlos Rivera en Hermosillo y a Yuri conquistando el Centro de Usos Múltiples este próximo 3 de junio. Los boletos estarán a la venta a partir de este jueves 2 de marzo en taquillas de Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Lucerna, Auditorio Cívico del Estado y Ahorro Cel (Plaza Ley Sahuaro), con precios de 550, 1100, 1350, 1650, 1850 y 2000 pesos.



Venta en línea en www.sonoraticket.com