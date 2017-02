¡Vámonos de fiesta con El Recodo!

GUAYMAS, Son(GH)

El frío y la larga espera no fueron impedimento para que Banda El Recodo armara una gran fiesta en la zona de variedades del Carnaval de Guaymas.



En punto de las 2:00 de la madrugada, hora y media después de lo anunciado,"La madre de todas las bandas" apareció comandada por Charly Pérez y Geovanni Mondragón, actuales vocalistas, quienes empezaron muy animados con "El toro mambo".



"Muchas gracias por estar aquí con nosotros, esta fiesta no la hace El Recodo, sino ustedes", compartió Charly al tiempo que la agrupación continuaba con otro tema del recuerdo: "No me sé rajar".



"Y te vas a quedar queriendo, chiquitita, iuuuuu...", el grito clásico de la canción y el repertorio continuó con mucho ambiente con "De un rancho a otro", "Qué bonito" y "Vámonos de fiesta".



El ambiente festivo se dejó sentir y otros cantantes como Jessy Miranda y Juan Carlos Corral de Par de Ases, ambos egresados de "La Voz México", disfrutaron como espectadores al ritmo de temas como "Ay, la culebra" y "Peligrosa".



El Recodo se lució en el escenario con movidas coreografías y pirotecnia, antes de pasar al momento romántico con baladas como "Te olvidaré", y "Dime que me quieres".



"Queremos agradecer a Alan Jaramillo, Secretario del Ayuntamiento, por haber puesto sus ojos en Banda El Recodo y permitirnos ser parte de este Carnaval", agregó Charly en un momento.Luego la gente se "prendió" con uno de los temas más coreados de la noche: "La mejor de todas", seguido por "Llegaste tú" y "Mi gusto es".



La parranda se extendió hasta las 4:00 de la madrugada y los oriundos de Sinaloa cerraronla velada con un show de pirotecnia que se llevó los aplausos del público.



Previo a su presentación, Tropicalísimo Apache amenizó el festejo durante dos horas.