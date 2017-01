¡Baila, quédate sin aire .. !

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta noche, los sentimientos volverán a despertar en los más enamorados, pues el romántico trío musical Reik regresa a Hermosillo en un concierto para el público de todas las edades que se llevará a cabo hoy sábado 28 de enero a las 21:00 horas en Expo Fórum.



En su segunda presentación de la gira Des/Amor, Bibi Marín habló para EL IMPARCIAL sobre lo que el público sonorense puede esperar de este concierto que recorrerá los casi 12 años de carrera de la agrupación.



"Hermosillo siempre ha sido una plaza importante, van como tres veces o más que los visitamos y obviamente nos consienten mucho y están al pendiente de nosotros. Por eso vamos a presentar estas canciones que abarcan nuestros casi 12 años de carrera", dijo Bibi en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Van a ir escuchando nuestro repertorio nuevo con los nuevos sencillos como ‘Voy a olvidarte’, ‘Ya me enteré’, ‘We only have tonight’, y además las que no pueden faltar como ‘Noviembre sin ti’, ‘Sabes’, 'Yo quisiera’, ‘Creo en ti’ y muchas más", continuó.



Con nueva energía, coreografías, escenografía y repertorio, Reik inaugura la ola de conciertos de este 2017 donde moverán las fibras sensibles de sus admiradoras e inspirará al público a cantar y bailar al ritmo de sus éxitos.



Los boletos para el concierto de Reik están a la venta en las instalaciones de Sonora Ticket en Plaza Monteverde (Veracruz y Monteverde int.4 ), AhorroCel (Plaza Sahuaro) taquillas del Auditorio Cívico del Estado, Hotel Araiza Inn Hermosillo, Hotel Wyndham Garden (Cd. Obregón) y Auditorio Municipal de Guaymas, con precios de 450, 850 y 1300 pesos.



Venta en línea en www.sonoraticket.com.