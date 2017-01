Magia vocal en los portales

ÁLAMOS, Sonora(Joás Cornelio)

El palacio permanecía en quietud, el Sol se escondió por completo del cielo mágico de Álamos.



Por dentro del recinto todos aguardaban la aparición del dueto.



Fue poco el tiempo de espera, pues por detrás del piano negro que permanecía como un centinela resguardando el escenario, apareció la pianista poblana Ilución Hernández, saludó al público y se sentó, segundos después apareció Neivi Martínez luciendo regia enfundada en un vestido de noche.



Una voz penetrante, con mucha fuerza, envolvente, rica y muy agradable al oído, una calidad vocal importante, pero sobre todo, un calor que pocos cantantes logran.



Neivi se involucró con el público, sonriente, una artista que transmite el amor a lo que hace es lo que se pudo ver arriba de ese escenario que se convirtió en una fogata que calentó a una fría ciudad de los portales.



"Me gustaría ahora interpretar un par de piezas que son de mis favoritas, en su idioma original Náhuatl, del compositor Salvador Moreno".



Envuelve a la audiencia



No fue necesaria traducción o interpretación alguna, pues con su expresión y la interpretación vocal, la soprano envolvió a la audiencia que se deshacía en aplausos.



Después de este intenso momento, Neivi se retiró a lo que ella definió como un "piccolo intermezzo" y nos dejó en manos de la pianista Ilución, quien con un vestido largo ajustado al cuerpo, de color azul profundo, compartió con el público.



"Quiero tocar para ustedes, como estreno mundial, una obra que compuse para mis hijas, Dios ama a sus hijos".



Fue una obra inesperada, pues en vez de sonar como algo "clásico", sonaron escalas de jazz y swing bien definidos.



El momento fue aprovechado por Ilución, quien brilló y se lució al tocar majestuosamente el piano.



En definitiva fue un dueto que no lucha entre sí, más bien se encontró en el escenario para hacerse brillar la una a la otra.



Si la belleza se puede definir como ese placer sensorial, intelectual o espiritual que es provocado por algo o alguien, es seguro que eso fue lo que vivió cada uno de los presentes en el Palacio Municipal de Álamos, en la noche de gala con la Soprano Neivi Martínez y la pianista Ilución Hernández.