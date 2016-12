La NASA despide a la actriz Carrie Fisher

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

One more star shining brightly in the universe. Rest In Peace, Carrie Fisher. https://t.co/tHGJjliPrN pic.twitter.com/TkoId7ymA4 — NASA Goddard Images (@NASAGoddardPix) 27 de diciembre de 2016

"There is one more star shining brightly in the universe. Rest in peace, Carrie Fisher" (Hay una estrella más brillante en el universo. Descansa en paz, Carrie Fisher), fueron las palabras que escribió la NASA Goddart a través de su cuenta de Twitter.Las palabras están acompañadas de una imagen del Universo en donde se puede ver una estrella que brilla mucho más que las otras, una clara alegoría a la carrera de Fisher en el cine.La actriz estadounidense murió a los 60 años. Simon Halls, vocero de la familia, emitió un comunicado a nombre de Billie Lourd, la hija de Carrie.“Con profunda tristeza es que Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher murió a las 8:55 esta mañana. Fue amada por el mundo y se le extrañará profundamente. Toda nuestra familia les agradece sus pensamientos y oraciones”.Fisher convirtió en ícono su papel e inmortalizó diálogos como "ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza". Su peinado futurista, inspirado, según dijo George Lucas en "un estilo revolucionario como de mujer de Pancho Villa, del sur de Estados Unidos", se volvió parte de la cultura popular del cine.La actriz era hija de una de las parejas más famosas del siglo pasado, la actriz Debbie Reynolds y el fallecido cantante Eddie Fisher.