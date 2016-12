Famosos se despiden de Carrie Fisher

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Heartbroken. Fucking heartbroken. #carriefisher #legend Una foto publicada por Anna Kendrick (@annakendrick47) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 10:09 PST

What a woman. #carriefisher Una foto publicada por mayim bialik (@missmayim) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 10:21 PST

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 27 de diciembre de 2016

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27 de diciembre de 2016

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 de diciembre de 2016

Carrie Fisher has passed, she was funnier&smarter than anyone had the right to be. Sail On Silver Girl. Condolences Debbie & Billie

R.I.P. — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 27 de diciembre de 2016

It's been overstated, but it's been a difficult, heavy year.

Learning Carrie Fisher has passed breaks my heart as it does so many others. — Grant Gustin (@grantgust) 27 de diciembre de 2016

So so so sad. Thank you, Carrie Fisher. What a loss. — Chris Evans (@ChrisEvans) 27 de diciembre de 2016

The light in The Galaxy is dimmed by the loss of our Princess Leia. May The Force Be With Her!! RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 27 de diciembre de 2016

Thank you Ms. Fisher, for opening up a world of possibilities, strength and hope for all little girls. Rest. pic.twitter.com/LTpZsGeCR8 — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 27 de diciembre de 2016

Carrie was brilliant, funny and talented. Sending huge love be to her mom, her daughter, Billie and her many friends — mia farrow (@MiaFarrow) 27 de diciembre de 2016

Heartbroken by the loss of Carrie Fisher 💔 Brilliant, talented, hysterical, and honest. She will be deeply missed. #RIPCarrieFisher pic.twitter.com/U9RiaK2AXp — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 27 de diciembre de 2016

Personalidades del medio del espectáculo se despidieron de la actriz Carrie Fisher, estrella de la saga “Star Wars”, quien dio vida a la “Princesa Leia” en los episodios IV, V, VI Y VI.Ana Kendrick, estrella de Pitch Perfect , subió una foto con "la Princesa Leia" a su cuenta de Instagram y declaró que su corazón estaba "roto".Kris Jenner, la madre de Kim Kardashian y ex esposa de Caitlyn Jenner consideró que Fisher es una inspiración para muchas mujeres: "Mi amor y oraciones para su madre y familia", escribió la celebridad.Mayim Bialik, quien interpreta a Amy Farrah Fowler en la serie “The Big Bang Theory”, también rindió honores a la emblemática artista.La presentadora Ellen DeGeneres dijo que no puede creer que Carrie Fisher haya partido, y junto a un video de la actriz en su programa, escribió que “Leia” era una brillante escritora, actriz y amiga.Billy Dee Williams, que interpretó a Lando Calrissian en los episodios V y VI de “Star Wars”, se dijo "profundamente triste por la muerte de Carrie", a la que consideraba una "querida amiga".Por su parte, el director de la película "Gremlins", se refirió a la actriz como "una de las mentes más brillantes que jamás ha conocido".El actor William Shatner, famoso por su participación como el capitán Kirk en la serie “Star Trek”, dijo estar profundamente triste por la muerte de Carrie Fisher.La actriz Whoopi Goldberg mandó sus condolencias a la familia de Fisher a través de su cuenta de Twitter.El joven actor Grant Gustin, reconocido por su participación en las series "Flash" y "Glee", dijo tener el corazón roto igual que muchas personas por esta noticia.De igual manera, el intérprete de “Capitán América”, Chris Evans, dijo estar triste por la muerte de Carrie Fisher.El actor Samuel L. Jackson, "Nick Fury" en las películas de Marvel, deseó que la fuerza esté con Carrie Fisher a través de su cuenta de Twitter.Por su parte, la actriz Alyssa Milano, famosa por su papel como Phoebe Halliwell en la serie televisión "Hechiceras" (Charmed), agradeció a la actriz Carrie Fisher por "abrir un mundo de posibilidades, fortaleza y esperanza para las niñas".La actriz Mia Farrow se refirió a la actriz como brillante, divertida y talentosa.De igual forma, la actriz estadounidense Reese Witherspoon dijo tener el corazón roto por la muerte de la "brillante, talentosa y honesta" Carrie Fisher.