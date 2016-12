El historial cinematográfico de Carrie Fisher

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz estadounidense Carrie Fisher murió a los 60 años de edad, días después de ser hospitalizada por un paro cardíaco.Simon Halls, vocero de la familia, emitió un comunicado a nombre de Billie Lourd, la hija de Carrie.“Con profunda tristeza es que Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher murió a las 8:55 esta mañana. Fue amada por el mundo y se le extrañará profundamente. Toda nuestra familia les agradece sus pensamientos y oraciones”.Aquí un recuento de sus personajes en la televisión y pantalla grande.Hija de los cantantes y actores Eddie Fisher y Debbie Reynolds, debuta a los 13 años de edad en el filme televisivo “Debbie Reynolds and the sound of the children”.Es elegida por George Lucas para interpretar a la “Pricesa Leia” en “Star Wars”. Se le pide bajar de peso.Nominada como Mejor Actriz por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror de EU.Durante el rodaje de “El imperio contraataca” de la saga espacial se intensifica su adicción a las drogas. Su doble de cuerpo es bautizado por el crew como “Liz Coca”.Participa en filmes como “Under the rainbow” al lado de Chevy Chase.Aparecer en bikini durante el rodaje “El regreso del Jedi” causa conmoción en medios de comunicación y fans, quienes ya la consideraban un símbolo sexual.Ese mismo año contrae matrimonio con el cantante Paul Simon.Le ofrecen papeles secundarios, aceptando algunos como en “El hombre con un zapato rojo”, protagonizada por Tom Hanks.Woody Allen la llama para “Hanna y sus hermanas”.Nominada al premio BAFTA en Guión Adaptado por “Postcards form the edge”, basado en un libro escrito por ella misma. La cinta es protagonizada por Meryl Streep, Shirley MacLane y Dennis Quaid.A mediados de esa década se le diagnostica transtorno bipolar.Publica el libro autobiográfico “Whishful drinking” que tiempo después sería llevado al teatro como comedia.A través de su blog y un post titulado En una fosa nasal muy, muy lejana, habla de su adicción. “Es una suerte que la cocaína no sea fácil de adquirir, como el alcohol, porque si lo fuera ya estaría muerta”, escribe.Participa en el rodaje del “Episodio VII: El despertar de la fuerza”, como una “Leia” ya encumbrada como general de los rebeldes.Revela haber tenido una aventura amorosa con Harrison Ford, el conocido “Han Solo”.