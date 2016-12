Señalan que George Michael luchaba contra adicción a heroína

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque se mencionó un fallo cardíaco como causa de la muerte de George Michael, una nueva versión en Gran Bretaña (GB) señala a su adicción a las drogas como factor en el deceso.



Michael falleció el fin de semana mientras dormía; su pareja, el estilista Fadi Fawaz, fue quien lo encontró muerto en su cama.



“Se suponía que almorzaríamos para Navidad. Fue ahí para despertarlo pero se había ido, acostado pacíficamente en la cama. Aún no sabemos qué pasó. Todo ha sido muy complicado recientemente, pero George estaba esperando la Navidad y yo también. Ahora todo está arruinado. Quiero que la gente lo recuerde de la manera que era: era una persona hermosa”, declaró Fawaz a “The Daily Telegraph”.



Aún no se anuncia la causa oficial del deceso, pero una nueva versión en Gran Bretaña indica que el cantante luchaba contra la adicción a la heroína.



En las últimas fotos que se le tomaron, en septiembre de este año, era evidente la subida de peso del cantante y trascendió que casi no salía de su casa.



“The Daily Telegraph” asegura que el cantante enfrentó problemas de drogas y citó a una persona cercana, quien dijo que incluso fue a dar al hospital por sobredosis.



“Fue llevado a urgencias en varias ocasiones. Usaba heroína. Creo que es increíble que haya durado tanto”.