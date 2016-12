Muere Carrie Fisher a los 60 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: AP

Foto: AP

Carrie Fisher de bebé. Foto: AP

Carrie Fisher, Harrison Ford, Anthony Daniels y Peter Mayhew en un descanso de grabaciones de Star Wars. Foto: AP

Carrie Fisher, quien interpretara a la princesa Leia Organa en la saga de "Star Wars" murió a consecuencia de un paro cardiaco. Tenía 60 años.Simon Halls, portavoz de la familia envió a la revista "People" un comunicado en nombre de la hija de Fisher, Billie Lourd:"Con profunda tristeza Billie Lourd confirmó que su amada madre Carrie Fisher murió a las 8:55 de la mañana", dice el comunicado."Ella fue amada por el mundo y será extrañada profundamente", expresó Lourd."Nuestra familia agradece sus pensamientos y oraciones".Fisher volaba de Londres a Los Ángeles, el pasado 23 de diciembre, cuando sufrió un paro cardiaco. Paramédicos la atendieron y la trasladaron a un hospital cercano, donde fue internada. Murió días después en el mismo hospital.La hija de los actores Debbie Reynolds y Eddie Fisher, fue educada en el tumultuoso mundo del cine, teatro y televisión.Era enérgica como Leia en "La guerra de las galaxias" de 1977 y tuvo su debut cinematográfico junto a Warren Beatty en el éxito de 1975 "Shampoo".También actuó en "Austin Powers", "The Blues Brothers", "Charlie's Angels", "Hannah and Her Sisters", "Scream 3" y "When Harry Met Sally ...".Fue una autora prolífica, detalló sus experiencias con las adicciones y sus problemas de salud mental en varios libros éxito de ventas.Además de su hija, a Fisher le sobrevive su hermano Todd Fisher, y su madre, la actriz Debbie Reynolds.