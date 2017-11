En EU tampoco quieren el cortometraje de 'Frozen'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Me, watching the six-hour Frozen "short" that played before Coco. pic.twitter.com/QDNVnQ15kn — Andy Herren (@AndyHerren) 26 de noviembre de 2017

The Frozen short at the beginning of Coco is the singular reason why I'm not interesting in watching it in theaters. I'll wait till later. — Name cannot be blank. (@timothyaugello) 27 de noviembre de 2017

LOL the theater has signs up warning people the FROZEN Short before COCO is 21 mins — Jacob (@JEBermanator) 24 de noviembre de 2017

I saw #coco this past weekend. Wonderful movie except for that frozen part. — Luis (@mclui89) 27 de noviembre de 2017

El cortometraje "Una aventura de Olaf", que se presenta antes de la película Coco, fue retirado de los cines de México debido a la desaprobación del público.Las quejas por el material también han sucedido en Estados Unidos, donde la cinta producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures lideró la taquilla el fin de semana de Acción de Gracias.A través de redes sociales usuarios se quejaron por el cortometraje. La duración del video fue el principal motivo por el que usuarios mostraron su molestia.Incluso señalan al corto como la razón por la cual están desinteresados en ver la cinta en cines y prefieren esperar a que salga en otro formato.Uno de los tuits que formaron parte de los momentos de Twitter asegura que su cine local tiene un póster grande donde advierte que hay un corto de Frozen de 20 minutos antes de Coco.Mientras rechazaban el material de Frozen, los cibernautas también aplaudieron Coco con comentarios como imperdible y excepcional.