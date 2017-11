Diez famosos que sobrevivieron a terribles accidentes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los accidentes, de todo tipo, son como el pan de cada día y nadie está exento de sufrir alguno. Puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Todos estamos expuestos y podemos encontrarnos en los lugares menos indicados, en el momento justo.



Lo maravilloso sería que a pesar de las circunstancias adversas, todo conspirara a nuestro favor y lográramos vivir para contarla, tal vez con algunas lesiones menores, pero vivos.



Esto fue justamente lo que le pasó a estas celebridades, quienes vieron a la muerte. Tentaron a la suerte y se pusieron en peligro, pero lograron salir ilesas. Al parecer estas situaciones extremas los hicieron recapacitar un poco y apreciar un poco más sus vidas, así como ver y disfrutar cada día al máximo.



Aquí te decimos quiénes son los famosos que lograron burlar a la muerte… ¡mira!



Cristiano Ronaldo

Este famoso futbolista logró salir ileso de un accidente automovilístico; impactó su Ferrari contra una barrera de protección cerca del aeropuerto de Manchester. Aunque el coche fue pérdida total, él no sufrió ningún daño.



Orlando Bloom

Este actor británico sufrió un severo accidente en 1998, cuando cayó de una altura de tres pisos, debido a que el tejado de su casa se desprendió. Se rompió varias vértebras y tuvo que pasar 18 meses en rehabilitación.



Arnold Schwarzenegger

En 2001, el actor sufrió un grave accidente en motocicleta, en el que se fracturó 6 costillas. Cinco años después un automovilista lo arrolló, aunque en esta ocasión solamente recibió algunas puntadas en un labio.



Gloria Estefan

En 1990, cuando se encontraba en plena gira musical, un camión chocó de frente contra el autobús de la cantante. Ella sufrió fractura en la espina dorsal y tuvo que ser operada para implantarle unas placas de Titanio y estabilizar su columna. Tardó un año en recuperarse completamente.



Gerard Butler

En 2011, cuando grababa la cinta “Chasing Mavericks”, este actor casi muere ahogado cuando se encontraba sumergido en una piscina. En la escena, su personaje debía “limpiarla”, pero permaneció debajo del agua por más de un minuto.



Rick Allen

El baterista de Def Leppard sufrió un accidente automovilístico en 1984, en el que perdió un brazo y que además, casi le cuesta la vida. Sin embargo, eso no le impidió seguir tocando la batería con su banda, pues le crearon un instrumento especial.



Harrison Ford

En 2015, el veterano actor sufrió varias lesiones de consideración, luego de que se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso mientras piloteaba su avión personal. Ford logró tocar tierra en un campo de golf.



Drew Barrymore

Mientras vivía con su entonces novio, Tom Green, la actriz sufrió una de las experiencias más atemorizantes de su vida. Ambos se encontraban durmiendo, y cuando despertaron, se dieron cuenta que estaban atrapados en medio de un incendio.



Lindsay Lohan

Esta polémica estrella puso en riesgo su vida al estrellar su Porsche contra un camión, mientras conducía por Malibú. El auto se perdió, pero ella salió totalmente ilesa.



Daniel Radcliffe

Mientras grababa una escena de “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”, el actor se llevó tremendo susto, pues casi se ahoga. En la escena debía permanecer bajo el agua, pero no aguantó la respiración. El equipo de producción lo rescató y fue obligado a tomar clases de submarinismo.