Gwyneth Paltrow reúne a Chris Martin y a su novio en una foto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sunday brunch #modernfamily Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 12:59 PST

Entre ellos se acabó el amor, pero permanecen más unidos que nunca por sus hijos, Apple y Moses, de 13 y 11 años, respectivamente.Gwyneth Paltrow y Chris Martin se separaron hace tres años y concretaron su divorcio en 2016 pero a pesar de eso, se muestran de lo más amigos.Recientemente, la ganadora del Óscar por Shakespeare enamorado (1998) compartió en su cuenta de Instagram una imagen del líder de Coldplay junto al productor de TV Brad Falchuck, su actual pareja y futuro esposo, bajo el hashtag "familia moderna". Ambos hombres disfrutan de un desayuno y se lucen sonrientes ante la cámara.El posteo acumuló más de 190 mil "me gusta", aunque no es la primera vez que Paltrow y Martin comparten momentos juntos. Ella, además, ha señalado que su ex marido es "como un hermano". "Nos separamos un año antes de hacerlo público. Así tuvimos tiempo de procesarlo", dijo la intérprete acerca de su relación con el músico.La actriz lleva tres años de relación con el también director y guionista. Se conocieron cuando Gwyneth fue invitada a participar en "Glee", serie de la que Falchuck fue su productor ejecutivo.