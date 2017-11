Héctor Jiménez hace XXX con humor

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Héctor Jiménez, el “Esqueleto” de Nacho libre o el guerrillero en Voces inocentes, ahora es un cristiano que debe hacer una película porno. Así que antes de arrancar el rodaje, reza y echa agua bendita a todo el crew, sin saber que al ver el set, le cambiará la vida.



“Es un personaje que pasa por un gran cambio”, cuenta divertido el histrión. “Hace el sonido creyendo que va a ser un tipo de película y de pronto encuentra cosas que no pensaba vería”, agrega.



El papel se ve en salas con Cómo filmar una XXX, dirigida por Manuel Escalante, en donde relata los intentos de un director por trabajar en cine, hasta que le llega la oportunidad, pero es una historia para adultos.



Miguel Islas, como protagonista; Gabriel Retes como productor y Carlos Macías, junto con Carmen Aub, forman el elenco. También están Alejandra Adame, Marina Victoria y Alejandro Ibarra.



La comedia está basada en la obra de teatro Cómo hacer una película por no morir en el intento, original de Alejandro Licona, que se presentó en escenarios mexicanos hace un sexenio.



“Queda ese saborcito de esta historia que es simpática”, considera Jiménez. Las puestas en escena mexicanas llevadas a la pantalla grande no son algo nuevo, ocurrió con los dramas Perras, de Guillermo Ríos y Los árboles mueren de pie, que en cine llevó el título Ilusiones S.A, estelarizada por Jaime Camil.



Al coyote. Jiménez espera llamado para Run coyote run, serie dirigida por Gustavo Loza para el canal de paga Fox.



Su personaje, señala, crecerá en presencia con respecto a la primera temporada, aunque aún desconoce el destino, pues no ha recibido guiones. En la producción encarna a Güevin, un hombre oriundo de Naco, Sonora y compadre del papel de Harold Torres, quien crea una agencia de viajes para indocumentados.