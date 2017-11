Morrisey defiende otra vez a Harvey Weinstein y Kevin Spacey

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las últimas declaraciones que el cantante Morrissey ha hecho a la prensa europea se han caracterizado por opiniones extramusicales que han generado polémica alrededor del mundo.



En el marco de la promoción de su más reciente álbum, Low in High School (2017), el intérprete de "Everyday Is Like Sunday" defendió nuevamente a Harvey Weinstein y Kevin Spacey en The Sunday Times.



Ambas figuras han sido acusadas de acoso y abuso sexual por personas del mundo de Hollywood en los dos últimos meses.



"Debes ser cuidadoso en lo que respecta al 'acoso sexual', porque a menudo puede ser simplemente un patético intento de cortejo. Estoy seguro de que es horrible, pero tenemos que mantener todo en proporción", señaló "Moz" al ser consultado, nuevamente, por el ahora ex renombrado productor y el ex protagonista de "House of Cards".



"¿No estás de acuerdo? Nunca he sido acosado sexualmente, podría decir", agregó.



El músico también tuvo palabras para Donald Trump. Sobre el mandatario estadounidense, el intérprete dijo que no era un líder sino un "parásito" y piensa que es el mayor mal de Estados Unidos en la actualidad.



"Actúa como un niño intentando recoger algo y destruyendo todo alrededor".



Morrissey remató diciendo que escogería matarlo "por el bien de la humanidad".