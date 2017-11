Producción de 'House of Cards' sigue en pausa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En una misiva dirigida al elenco y al equipo de House of Cards, los productores de la serie política señalaron que continuarán con una pausa en las filmaciones de la sexta y última temporada, receso que se extenderá hasta dos semanas más.



La producción de Netflix volverá al ruedo después del 8 de diciembre. El paréntesis se debió al escándalo sexual protagonizado por el actor de la serie, Kevin Spacey, Frank Underwood en la ficción, acusado de acoso y abuso sexual por algunos hombres del medio, hechos que llevaron a los ejecutivos del programa de TV a despedirlo.



La carta, firmada por Media Rights Capital y Pauline Micelli, fue enviada a distintos medios y señala lo siguiente: "A medida que nos acercamos a las vacaciones, queremos expresar nuestro agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que hemos recibido y queremos explicar a todo nuestro leal elenco y personal dónde se encuentran las cosas actualmente".



"Continuamos trabajando con Netflix con la esperanza de reanudar la producción pronto. A medida que continuamos estas discusiones, hemos determinado juntos que se le pagará al equipo por un período adicional de dos semanas, comenzando el 27 de noviembre y hasta el 8 de diciembre", continúa.



El comunicado finaliza diciendo que el equipo responsable de realizar el drama político "ha sido desafiado de una forma en la que ninguno podría haber previsto. Lo único que hemos aprendido a lo largo de este proceso es que esta producción es más grande que una sola persona y no podríamos estar más orgullosos de estar asociados con uno de los equipos de producción más leales y talentosos en este negocio".



De igual forma, la producción de House of Cards se comprometió a actualizar la información antes del 8 de diciembre.