Marca de cosméticos de Rihanna es celebrada por diversidad

NUEVA YORK (AP )

Worokya Duncan es la directora de inclusión en una escuela privada en Manhattan, así que su atención a la diversidad es natural.



También le encanta maquillarse, pero a lo largo de los años le ha frustrado que las empresas de cosméticos no parezcan entender lo importante que es que las mujeres de color sientan que también son atendidas.



“Ninguna marca tenía lo que consideraba que era mi tono de base”, dijo. “Siempre parece haber una línea naranja por ahí, a veces me ponía el pelo al frente para que no pudieras ver donde se separaba el color de la base del de mi piel. ¿Por qué es tan difícil? Porque para empezar a la gente todavía le parece muy raro que haya belleza en cuerpos negros y cafés”.



Entonces llegó Rihanna. La cantante lanzó este mes una línea de productos de belleza que ha recibido elogios de los medios que cubren a esta industria y de la clientela por igual.



La superestrella invirtió dos años para desarrollar sus productos, que incluyen 40 tonos de bases mate, desde el blanco más blanco hasta el café más oscuro y profundo, con subtonos fríos.



“Todos estamos embelesados por aquí”, dijo Julee Wilson, editora de moda y belleza de Essence. "Sabía que ella iba a hacer considerada.