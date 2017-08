Política tiene papel protagónico en los Premios MTV

INGLEWOOD, California(AP )

“I call on all of us with privilege and power to confront racism and white supremacy head-on" - Robert Lee IV #VMAs pic.twitter.com/ko4SM9VnaU — MTV (@MTV) 28 de agosto de 2017

Desde el primer galardón entregado el domingo, e incluso antes del inicio de la ceremonia, la política tuvo un papel protagónico en los Premios MTV a los Videos Musicales.Susan Bro, la madre de Heather Heyer, quien murió atropellada durante una manifestación que se tornó violenta a principios de mes en Charlottesville, Virginia, presentó un premio: el de mejor lucha contra el sistema, creado este año para reconocer los videos musicales que personifican el activismo y la justicia social."Estoy aquí para hablar de mi hija. Ella no puede hablar ahora excepto a través de mí, así que voy a hablar por la justicia social, voy a hablar porque estoy indignada y prestando atención; voy a hablar sobre acción positiva", dijo Bro a The Associated Press al llegar a la ceremonia en el Forum de Inglewood, California."Estamos lanzando su fundación esta noche como una forma de hacer que su muerte cuente, y eso es muy importante para mí. Yo no renuncio a una hija por voluntad propia, pero si voy a perderla, vamos a hacer algo útil de esto".Bro dijo que a su hija "le complacería enormemente" saber que apareció en los VMAs con un mensaje de justicia social. "Estoy profundamente complacida. Esto es como amplificar la voz de Heather, magnificar lo que ella hubiera hecho".Paris Jackson fue la primera presentadora en subir al escenario, y lo primero que hizo fue condenar el odio."Tenemos que mostrarle a estos patanes nazis, supremacistas blancos ... que tenemos cero tolerancia a su violencia, su odio y discriminación", expresó la hija de 19 años del difunto Michael Jackson antes de presentar el premio al mejor video pop. "¡Debemos resistir!"Jack Antonoff no dudó en compartir sus posturas políticas al recorrer la alfombra roja antes de la ceremonia. El cantante y compositor posó para fotos con miembros transgénero del ejército estadounidense y dijo que sería "absolutamente una locura" no apoyarlos.Calificó la prohibición del presidente Donald Trump de tener personas transgénero en el ejército como "lo más transfóbico y desagradable".Trump ordenó el viernes al Pentágono extender la prohibición de miembros transgénero en las fuerzas armadas pero le dio la autoridad de decidir el futuro de las personas abiertamente transgénero que ya están sirviendo."Es absolutamente desgarrador; un paso hacia atrás enorme, como lo es cada día con Trump", dijo Antonoff. "Todo lo que podemos hacer es sobrevivir su presidencia".Seis soldados y veteranos de guerra transgénero caminaron por la alfombra roja de los VMAs para "contar nuestras historias y ayudar a la gente a darse cuenta de que personas trans están sirviendo en el ejército como todos los demás", dijo Jennifer Peace, una capitana de la armada. "Lo único que pedimos es que nos traten como a cualquier otra persona en el ejército y que nos discriminen sólo en base a nuestro desempeño".Dijo que pese a los esfuerzos del presidente por prohibir que sirvan personas transgénero, la moral entre las tropas se mantenía elevada."Estamos muy unidos porque sabemos que hemos estado haciendo este trabajo, sabemos que somos capaces de hacerlo... Nuestro registro habla por sí solo", dijo Peace. "Tenemos miembros trans en combate ahora mismo preguntándose, '¿Cómo puedo ser no desplegado cuando ya estoy sirviendo abiertamente como transgénero en Afganistán?'".El anfitrión de "Catfish" Nev Schulman también hizo una declaración en la alfombra roja: se colocó una estrella de David amarilla en la chaqueta de su traje, tal como lo hizo Billy Joel a principios de la semana durante un concierto en Nueva York.