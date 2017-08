Lista de ganadores de los MTV VMAs 2017

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Kendrick Lamar se llevó el premio principal de la noche al ganar con el video "Humble".ARTISTA DEL AÑOEd Sheeran (Atlantic Records)MEJOR ARTISTA NUEVOKhalid (RCA Records)MEJOR COLABORACIÓNZayn & Taylor Swift – "I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)" (Republic Records)MEJOR POPFifth Harmony ft. Gucci Mane – "Down" (Syco Music/Epic Records)MEJOR HIP HOPKendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope)MEJOR DANCEZedd y Alessia Cara – "Stay" (Interscope)MEJOR PELEA CONTRA EL SISTEMALogic ft. Damian Lemar Hudson – "Black SpiderMan" (Def Jam)The Hamilton Mixtape – "Immigrants (We Get the Job Done)" (Atlantic Records)Big Sean – "Light" (Def Jam)Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful" (Def Jam)Taboo ft. Shailene Woodley – "Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL"John Legend – "Surefire" (Columbia Records)MEJOR CINEMATOGRAFÍAKendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Scott Cunningham)MEJOR DIRECCIÓNKendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Dave Meyers & the little homies)MEJOR DIRECCIÓN DE ARTEKendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Spencer Graves)MEJORES EFECTOS VISUALESKendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Company: Timber/Lead: Jonah Hall)MEJOR COREOGRAFÍAKanye West – "Fade" (Def Jam) (Teyana Taylor, Guapo, Jae Blaze & Derek ‘Bentley’ Watkins)MEJOR EDICIÓNYoung Thug – "Wyclef Jean" (300 Entertainment/Atlantic Records) (Ryan Staake & Eric Degliomini)CANCIÓN DEL VERANO"XO Tour Llif3", Lil Uzi VertPREMIO MICHAEL JACKSON A LA VANGUARDIAPink