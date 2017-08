Jared Leto recuerda a Chester Bennington en los MTV VMAs

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Las palabras de Jared Leto y el homenaje a Chester Bennington, lo mejor de los #VMAs 🔥💣💔😭☝️👏🙌 pic.twitter.com/kz60IjtMOj — Laura Otalora (@LauOtalora) 28 de agosto de 2017

Jared Leto en los #VMAs pic.twitter.com/sRfAKorwLn — SKY VIEW (@revistaskyview) 28 de agosto de 2017

Chester Bennington, el fallecido vocalista de Linkin Park, fue recordado por Jared Leto en la entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2017.Además de hablar de Chris Cornell, de la ira, dolor, perdón, amor y sufrimiento que llevaba a través de su música, Leto destacó la amistad que tenía con Bennington."Chester era mi amigo y ser testigo de su vida me enseñó cosas importantes como trabajar sin descanso persiguiendo tus sueños, siendo amable, portándote mientras lo haces."Cuando pienso en Chester veo su cara, que siempre estaba sonriendo, pienso en la forma amable en que me trataba, pienso en su esposa y en sus seis increíbles hijos. Pienso en su familia, pienso en su banda que era como sus hermanos. Recuerdo su voz, que era a la vez feroz y delicada. Esa voz vivirá por siempre", detalló el vocalista de Thirty Seconds to Mars.Leto también hizo un llamado a la gente que siente que no hay esperanza (en relación con el suicidio de Bennington)."Les quiero hacer saber que no están solos, siempre hay alguien, contacten, no se rindan y les prometo algo: Las oportunidades más grandiosas de la vida se dan en los momentos más oscuros".