Hollywood tuvo su peor fin de semana en 16 años

NUEVA YORK, EU(AP )

La industria cinematográfica de Hollywood estuvo de receso el fin de semana, lo que resultó en una de las captaciones de taquilla más bajas en cines de Estados Unidos y Canadá en 16 años.



Si el sector acusaba lentitud en agosto este fin de semana de plano careció de estrenos para las salas multiplex.



Por esta situación, la comedia de acción “The Hitman's Bodyguard” de Samuel Jackson-Ryan Reynolds encabezó los ingresos de taquilla por segunda semana, esta vez con 10,1 millones de dólares, según proyecciones.



Sin embargo, las cintas restantes acumularon en conjunto apenas unos 65 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y las 12 primeras, 49,6 millones.



En los últimos años se han registrado fines de semana con taquillas bajas similares, entre ellas las de principios de septiembre de 2014 y 2016.

Sin embargo, las cantidades no habían sido tan terribles desde septiembre de 2001.



El periodo más flojo para la industria cinematográfica ha sido históricamente el que abarca de mediados de agosto a principios de septiembre, pero el de este año fue muy peculiar.



En lo que toca a agosto, las taquillas se desplomaron 35% respecto del mismo periodo del año pasado, según la firma especializada comScore.



De acuerdo con las previsiones, la venta de entradas al cine los próximos siete días también será muy baja porque no hay estrenos programados para el siguiente fin de semana largo por el Día del Trabajo, que en Estados Unidos caerá este año el lunes 4 de septiembre.



Para muchas personas, la máxima opción de entretenimiento de este fin de semana fue la pelea en la noche del sábado entre el estadounidense Floyd Mayweather y el irlandés Conor McGregor.



La transmisión simultánea del combate por parte de Fathom Events fue una de las ofertas más atractivas para los cines, que captaron 2,4 millones de dólares con 481 pantallas.



Sin embargo, el problema mayor fue la ausencia de estrenos importantes.



A continuación los ingresos de taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.



1. “The Hitman's Bodyguard”, 10 millones de dólares

2. “Annabelle: Creation”, 7,4 millones

3. “Leap!”, 5 millones

4. “Wind River”, 4,4 millones

5. “Logan Lucky”, 4,4 millones

6. “Dunkirk”, 4 millones

7. “Spider-man: Homecoming”, 2,7 millones

8. “Birth of the Dragon”, 2,5 millones

9. “Mayweather vs. McGregor”, 2,4 millones

10. “The Emoji Movie”, 2,4 millones