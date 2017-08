Jack Antonoff posa con soldados transgénero en los VMAs

LOS ÁNGELES, California(AP)

Transgender soldiers on the #VMAs red carpet with a message: "Our nation is only safe if we have the best and brightest in our military." pic.twitter.com/NIJCVL80ez — Jarett Wieselman (@JarettSays) 27 de agosto de 2017

Six transgender service members joined GLAAD on the red carpet at 2017 MTV Video Music Awards. https://t.co/vtN5Ms2Asg pic.twitter.com/AvfZzmSBDB — CBS Entertainment (@CBSNewsEnt) 27 de agosto de 2017

El cantante y compositor Jack Antonoff se ha tomado un momento para posar para una fotos con un grupo de transexuales miembros del servicio militar antes de subir al escenario durante el pre-show de MTV VMAs.Seis soldados transgéneros y veteranos caminaron en la alfombra este domingo en un esfuerzo por destacar su servicio en medio de la reciente política del presidente Donald Trump de prohibir a los reclutas transgéneros.Antonoff declaró que sería "absolutamente loco no" apoyar a los transexuales miembros del Ejército.Señaló del cambio de la política, "es absolutamente desgarrador; un paso masivo hacia atrás, como todos los días con Trump".Ha sido una gran semana musicalmente para Antonoff, que colaboró con Taylor Swift en el nuevo single que liberó este viernes. El video de "Look What You Made Me Do" se estrenará durante los VMA.