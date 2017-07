Daniela Romo se transforma en una mujer manipuladora

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la transmisión del tráiler de la teleserie "En Tierras Salvajes", producción de Salvador Mejía próxima a estrenarse, Amparo Reyes (Daniela Romo) aparece llorando y gritando frases contra una tal Mercedes Cruz.



Resulta que su esposo Arturo Otero (César Évora) tuvo una relación extramarital con Mercedes. Al preguntarle a la primera actriz sobre esta situación común en las telenovelas en las que una de las mujeres culpa a otra por una infidelidad cometida por su pareja, opinó sonriendo que es lo que pasa en la vida real.



"Yo soy de las personas que tiene la opinión de que hay muchas mujeres que dicen que este hombre es un (...) y yo pienso que no, yo pienso que los hombres son más ingenuos que las mujeres, y eso que las mujeres manejamos más y somos más manipuladoras que los hombres, los hombres se dejan, hay una diferencia biológica que es clara, ellos lanzan todo para fuera y nosotras todo es para dentro".



La actriz explicó que las mujeres gestan dentro de ellas mientras que los hombres "escupen todo, lo avientan".



Controladora, dominante y manipuladora es como se describe a su personaje en esta teleserie en la que Amparo tomará especial resentimiento contra Isabel Montalbán (Claudia Álvarez), esposa de uno de sus tres hijos. Al mismo tiempo tratará de mantener a su familia unida a costa de lo que sea.



"El género sí a veces nos hace definir o encasillar ciertas cosas", dijo para cerrar el tema.



Además de su papel en la teleserie, Daniela Romo interpreta algunos temas de su reciente disco, "La voz del corazón", que interpretó durante la presentación.



No le consterna el tema de la exclusividad. Tras más de 40 años en la empresa, Daniela Romo ve con tristeza la situación que algunos de sus compañeros han enfrentado al quedarse sin exclusividad. En su caso, dice, está consciente de que esto le puede pasar, pero no le causa conflicto.



"Yo entiendo que una empresa se tiene que mover y yo no soy más que una empleada, si me toca me tocará, eso no está en mis manos ni en mi opinión, soy parte de la empresa, lo he sido 45 años de mi vida, pero tú nunca sabes y a mí eso no me corresponde, amo este lugar y a veces no sé por qué son los movimientos, soy sólo una pieza chiquita de las grandes piezas que se mueven aquí".



"En tierras salvajes" se estrenará el próximo 31 de julio a las 19:30 horas.