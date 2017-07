Gloria Trevi: "Si siete veces me caigo 10 me levanto"

CIUDAD DE MEXICO (AP )

Antes de ser una supuesta rival, Gloria Trevi fue una fan de Alejandra Guzmán, hoy su compañera en una gira internacional.



“Imagínate si me dices a mí que la vida da muchísimas vueltas”, dijo Trevi en una entrevista telefónica desde Atenas, donde se encontraba de vacaciones entre conciertos de la gira.



La admiraba desde antes de alcanzar la fama, especialmente por “La plaga”, que Guzmán lanzó a finales de la década de 1980.



“Entraba dentro del tipo de música y de artista que me gusta, con muchísima energía”, dijo Trevi. “Y hasta me tocó todavía cantar en alguna fiesta de 15 años ‘La plaga’, imagínate, cuando estaba yo tocando puertas”.



Las cosas cambiaron pocos años después. Trevi cosechó sus propios éxitos, como “Doctor psiquiatra” y “Pelo suelto”, y los seguidores de una y de la otra comenzaron a crear una rivalidad.



“Se venían los trancazos entre los fans, había muchas comparaciones también de parte de las revistas que decían ‘¿Quién es la reina? ¿Quién tiene las mejores piernas?’. Nos tenían compitiendo y nosotras no nos habíamos ni realmente tratado”.



Sin embargo, una vez comenzado el supuesto pleito Trevi se lo tomó con seriedad.



“Si yo sabía que (Guzmán) iba a estar en una entrega de premios había que sacar todo el arsenal, había que sacar la mejor energía y todo porque uno sabe que va a haber comparación”, reconoció.



Al final la competencia fue positiva y, como dicen en su canción “Rivales” del álbum “Versus” recién lanzado en junio: “Para qué ser rivales, si casi somos iguales. Hoy celebremos las diferencias, que nadie nos pare”.



Ambas tienen un carácter fuerte y múltiples anécdotas alimentadas por él, pero con el paso del tiempo, cuando ambas tienen 49 años, da la impresión de que se han vuelto más prudentes, que se han calmado quizás.