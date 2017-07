Spielberg se abre sobre vida y carrera en documental de HBO

BEVERLY HILLS, California(AP )

Steven Spielberg no teme hablar de sus fracasos.



"Indiana Jones y el templo de la perdición" es la película que menos le gusta de la franquicia, dice la documentalista Susan Lacy, quien pasó más de 30 horas entrevistando al cineasta para "Spielberg", que se estrena el 7 de octubre por HBO.



Spielberg también reconoce algunos errores en "1941", dijo Lacy el miércoles en una conferencia de verano de la Asociación de Críticos de la Televisión.



Dijo que ella sólo esperaba tener cuatro entrevistas con el realizador, quien suele ser muy reservado, pero que terminaron reuniéndose 17 veces.



"Sólo puedo suponer que cumplir los 70 es un punto de inflexión para mucha gente", dijo Lacy, quien creó y produjo la serie "American Masters" de PBS durante décadas. Spielberg cumplió 70 años en diciembre.



También habló con los padres y la hermana de Spielberg, así como con colaboradores del director que incluyen a los actores Daniel Day-Lewis, Matt Damon y Tom Cruise.



Lo más cautivador de Spielberg, tanto para sus colegas como para Lacy, es su profundo conocimiento y entusiasmo por el medio, dijo la documentalista.



"No podía creer lo elocuente que fue sobre el proceso de realización de películas y de su proceso de hacer películas, y cuánto le divertía hablar de eso", dijo. "A todos los actores a los que entrevisté, y los entrevisté a todos, ... eso era lo que más los impresionaba: cuánto entiende del proceso de realización y su visión de futuro cuando está filmando... Muy pocos cineastas tienen esa habilidad, e impresiona a todo el mundo".



Lacy describió a Spielberg como un director tan populista como artista, al decir que sus primeros trabajos reflejan su vida en los suburbios como hijo de padres divorciados y las más recientes rinden homenaje a directores de clásicos de Hollywood a los que admiraba, como William Wyler y John Ford.



Señaló que Spielberg nunca trató de influir en su visión para el documental y que no lo vio hasta que estaba terminado. Cuando la llamó a decirle que le gustó, Lacy soltó un gran suspiro de alivio luego de dos años.



"No me permitía ir para allá: ¿Qué pasa si a Steven Spielberg no le gusta la película?", dijo. "Si pensaba así, probablemente me hubiera congelado e inmovilizado y no hubiera sido capaz de hacerlo".



"Spielberg" se enfoca en el trabajo del cineasta como director, no en sus esfuerzos filantrópicos ni sus varios proyectos como productor. El mensaje más valioso del documental para los futuros cineastas y otros creativos, dijo la realizadora, es cómo Spielberg cree en sí mismo.



"Tener una visión y apegarse a ella y no permitir que nadie se atraviese en el camino es probablemente la mejor lección que uno puede aprender de Steven Spielberg", afirmó. "La decisión de hacer 'La lista de Schindler', una película en blanco y negro de tres horas y media sobre el Holocausto, no salió de ningún tipo de grupo focal; era lo que él creía que debía hacer".



Spielberg ganó su primer Oscar al mejor director por este filme de 1994, que también se llevó el premio a la mejor película.

Sandy Cohen está en Twitter como www.twitter.com/APSandy.