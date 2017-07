Madonna acepta indemnización por violación de intimidad

LONDRES (AP )

Una abogada de Madonna dijo el jueves que la estrella pop y sus hijas gemelas Stella y Estere han aceptado la indemnización ofrecida por la empresa editora del sitio Mail Online por un artículo que constituyó una “violación grave de intimidad”.



Madonna demandó a la empresa Associated Newspapers por una historia publicada en enero que revelaba detalles de la adopción de las gemelas nacidas en Malaui.



Su abogada, Jenny Afia, argumentó que la historia, publicada cuando la adopción estaba en trámite, podría haber “amenazado la integridad y/o desenlace del proceso de adopción lo que hubiera tenido implicaciones que alterarían la vida de las niñas”.



Dijo que la empresa aceptó pagar los costos y daños por un monto no revelado. Afia dijo que Madonna donará los fondos a un hospital pediátrico en Malaui.



Madonna no estuvo presente en la audiencia en Londres el jueves.