VIDEO: Salma Hayek explica en inglés peculiares frases mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Salma Hayek mostró sus dotes como maestra bilingüe, pues tradujo del español al inglés, coloquiales frases mexicanas.



A través de un video difundido por Vanity Fair, y usando a manera de pizarrón un Ipad, la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz se dio a la tarea de explicar frases como: "Qué pedo", "Estoy crudo", "No mames", "Eso que ni qué", "Está cañón" y "¿Tienes feria?".







Salma explicó de manera breve pero concisa estas expresiones famosas en México.



La actriz estrenará el próximo viernes “How to be a latin lover”, cinta que protagoniza junto a Eugenio Derbez, y que busca hacer historia al unir a los dos actores mexicanos más taquilleros en la historia de Hollywood.



Con sus películas, Hayek es la actriz mexicana que posee el récord de la mayor taquilla total en Hollywood con cerca de mil millones de dólares y Derbez con “No se aceptan devoluciones” logró la más grande taquilla para una cinta en español en Estado Unidos.