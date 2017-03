Mira las primeras imágenes de Alicia Vikander como 'Lara Croft'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La conocida exploradora del popular videojuego de los 90’s, Tomb Raider, Lara Croft, regresa a la pantalla grande, pero esta vez no con Angelina Jolie, sino que con la actriz sueca Alicia Vikander (Ex Machina).A un año de que debute en los cines mundiales, las primeras imágenes oficiales de la ganadora del Óscar encarnada como la protagonista de la franquicia han sido liberadas.La película se basará en el último lanzamiento del videojuego, Rise of The Tomb Raider (2015). La historia seguirá a la buscadora de tesoros, quien con 21 años decide investigar la desaparición de su padre hace siete años y que la llevará a una misteriosa isla en la costa de Japón.Foto: Twitter @ShadowsMexVikander comparte elenco con Daniel Wu (Warcraft), Walton Goggins (Los ocho más odiados) y Dominic West (The Wire) como el papá de Lara, Richard Croft.La actriz sueca ingresó a Hollywood al protagonizar en 2014 el filme independiente de ciencia ficción, Ex Machina, que se llevó un Óscar a Mejor efectos visuales y fue en 2015, cuando recibió su primera nominación de la Academia y se llevó la estatuilla a Mejor actriz de reparto por su papel en La chica danesa.Se espera que la nueva entrega de Tomb Raider debute en salas de EU el 16 de marzo de 2018.