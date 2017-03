Un patán entre cabr…nas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jorge es todo un patán. Se aprovecha de la ternura y condescendencia de su novia Dulce y prácticamente la manipula para que le lave la ropa, le dédinero, le haga comida y más, además de nunca responder a sus muestras de afecto o cariño.



Pero este personaje recibirá una cucharada de su propio chocolate cuando Dulce se convierta en toda una cabr…na y él tendrá que tomar una decisión: Salir corriendo o cambiar para no perder a una chica que vale mucho la pena.



Gabriel Soto celebra su cuarta temporada como el patán de la puesta en escena "Porqué los hombres aman a las cabr…nas", que regresará a Hermosillo el próximo viernes 31 de marzo a las 19:00 y 21:30 horas en el Auditorio Cívico del Estado, donde compartirá escenario con Cecilia Galliano e Irina Baeva.



"Esta puesta en escena tiene más de 10 años en escena, con diferentes elencos, y en lo particular es mi cuarta temporada. Me encanta ver que la gente se muere de carcajadas con un mensaje positivo, de reflexión, de cómo llevar una relación con respeto y sobretodo dignidad", dijo Gabriel Soto en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Yo creo que esta obra es una ilustración extrema del mundo en el que vivimos los jóvenes y las mujeres. Ellas, por naturaleza, son protectoras y condescendientes. Los hombres vivimos en un mundo distinto y lo que pasa es que caemos en esa zona de confort donde nos consienten de más, donde nos lavan la ropa, nos hacen de comer, y no debe ser así, y ese es el mensaje", continuó.



Con tres mujeres en casa



Gabriel Soto destacó la importancia de que los hombres sean sensibles y detallistas con las mujeres, y que haya un equilibrio en cuanto a respeto y dignidad entre ambos, pues esto lo aprendió en casa con su esposa Geraldine Bazán y sus dos hijas.



"Yo en mi casa vivo con tres mujeres. Si me comporto como Jorge me mandan a dormir con el perro –risa-. Mi esposa es romántica conmigo y yo con ella. Es darnos amor, respeto, comunicación y ahora sí, darnos el lugar al otro. Eso es simplemente el cariño que nos tenemos uno al otro. Un hombre es más seco, y si mi personaje al principio es un patán, él acaba dándose cuenta que ser así no le funciona y que tiene que cambiar para no perder a una chica como Dulce, que vale mucho la pena", agregó.



"En la obra llevamos esta situación al extremo para que el público se identifique. Todos los hombres hemos tenido algo de Jorgey todas las mujeres algo deDulce,donde nos damos cuenta cómo conjugar esos dos mundos para que podamos tener una relación armoniosa donde todos ganemos", finalizó.