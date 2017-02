La ganadora: La La…¡Moonlight!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un hecho sin precedentes, "Moonlight" se convirtió en la ganadora como "Mejor Película", tras haberse anunciado por error que "La La Land" era la acreedora al premio.



La falla en el anuncio se debió a que Warren Beatty, presentador del premio, recibió por equivocación la tarjeta donde anunciaban a Emma Stone, protagonista del musical, como ganadora en la categoría de "Mejor Actriz".



"Ni siquiera en mis sueños puede pasar esto, pero al demonio los sueños, esto es verdad", dijo Barry Jenkins, director de "Moonlight" al recibir el premio, entre confusión y euforia.



El elenco de "La La Land" bajó del escenario mientras Warren Beatty se disculpó por su error y aseguró "no trataba de ser gracioso ni de ofender a nadie", pues en 89 años, la entrega nunca tuvo un percance como este.



Un musical premiado



Pese al percance"La La Land" se impuso en la 89° entrega de los Premios Oscar al llevarse las estatuillas a "Mejor Actriz" (Emma Stone), "Mejor Director" (Damien Chazelle), "Mejor Fotografía" (Linus Sandgren), "Mejor Banda Sonora", "Mejor Canción" ("City of Stars") y "Mejor Diseño de Producción".



México rompe fronteras



Aunque en los últimos años, México se ha impuesto en los Premios Oscar, la 89° edición de esta ceremonia, fue la excepción, pues Rodrigo Prieto, el único mexicano que competía en la categoría de "Mejor Fotografía" por la película "Silence", perdió ante Linus Sandgren, responsable de "La La Land.



Sin embargo, Gael García Bernal acaparó los aplausos y ovaciones del público al manifestarse contra el polémico muro fronterizo que propone Donald Trump.



"Como migrantes construimos familias, construimos historias, construimos una vida que no puede ser dividida", dijo.



"Como mexicano, como latinoamericano, como un trabajador migrante, como humano, me opongo a cualquier muro que pueda separarnos", finalizó.