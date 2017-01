Muere John Hurt, actor de "Harry Potter" y "El hombre elefante"

LONDRES, Inglaterra(AP )

El versátil actor sir John Hurt, que pudo conmover al público en "El hombre elefante", aterrarlo en "Alien" y parodiar esa misma escena en "Spaceballs", ha muerto a los 77 años.



Hurt, quien sufría de cáncer pancreático, murió este viernes en Londres, informó su agente Charles McDonald.



El actor fue nominado al Óscar en dos ocasiones, por interpretar al atormentado John Merrick en "El Hombre Elefante" y por su papel de un heroinómano en "Expreso de Medianoche". La carrera de Hurt se extendió a lo largo de 50 años.



Después de pequeñas apariciones en cine y televisión, saltó a primer línea en 1966 como Richard Rich en "A Man for All Seasons", para luego encarnar a Calígula en la miniserie de la BBC "Yo, Claudio" en 1976.



El fibroso Hurt dio el tono solemne a la cinta de 1978 "Expreso de Medianoche", dirigida por Alan Parker. Fue nominado al Óscar como actor de reparto por esa película, pero perdió ante Christopher Walken por "The Deer Hunter". Llevó un humor incómodo al papel de Kane en "Alien", de Ridley Scott, inmortalizado por su perturbadora escena de muerte, que Mel Brooks parodió más tarde con ayuda de Hurt en "Spaceballs".



"Fue terriblemente triste saber hoy de la muerte de John Hurt", escribió Mel Brooks en Twitter. "Era un talento realmente magnífico".



Hurt era irreconocible en la que podría ser su interpretación más memorable, en "El hombre elefante" de David Lynch. El actor soportó ocho horas de maquillaje cada día de trabajo para convertirse en John Merrick. La compleja máscara le impedía dormir boca abajo o comer cuando la llevaba puesta. Así, comía por última vez a media mañana mientras le colocaban la máscara —por lo general, huevos crudos mezclados con zumo de naranja— y no volvía a probar bocado hasta después de la medianoche.



"Para ser sincero, hacer la película fue miserable por los problemas físicos, de modo que si resulta estoy saltando de alegría", dijo Hurt en una entrevista en 1980. El papel le valió una nominación a actor protagonista, pero perdió ante Robert de Niro por "Toro Salvaje".



También fue un prolífico actor de voz, y dio vida a Hazel en "Hazel: el príncipe de los conejos" y a Aragorn en la adaptación de "El Señor de los Anillos" dirigida por Ralph Bakshi. También fue el narrador de "Dogville".



En la saga de películas de Harry Potter, Hurt interpretó al fabricante de varitas mágicas Ollivander. En los últimos años apareció en producciones como "Melancholia", "Tinker Tailor Soldier Spy", "Only Lovers Left Alive" y "Snowpiercer".



"Todos estamos sólo pasando el tiempo, y ocupamos nuestra silla de forma muy breve", dijo Hurt en una entrevista en 2015, cuando estaba bajo tratamiento para cáncer de fase temprana.



Tan prolífico como siempre, Hurt apareció hace poco junto a su compañera de reparto en "V for Vendetta" Natalie Portman en la cinta nominada a un Óscar "Jackie", interpretando a un sacerdote que consola y aconseja a la recién enviudada primera dama.