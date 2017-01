A Lyn May se le cae la peluca durante programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lyn May pasó por un bochornoso momento durante su visita al programa "Sale el Sol", pues mientras bailaba con sus característicos movimientos de vedette, la peluca no aguantó los movimientos y se desprendió de su cabeza.



A pesar de que la cantante y bailarina intentó retener la falsa cabellera, no lo logró, y la peluca cayó al suelo casi al final de su actuación.



Lyn May anunció el año pasado su regreso a los escenarios, y ella, junto con otras vedettes legendarias del espectáculo en México, han reaparecido gracias al documental de María José Cuevas, “Bellas de noche”.



Lyn May cumplió 45 años de carrera artística; con sus sensuales movimientos de cadera, esta mujer nacida en Acapulco cautivó a cientos de hombres durante los años 70. También participó en el cine de “ficheras”. Algunos la llaman “La Reina de las Vedettes”.