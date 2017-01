El reggaetón es el nuevo pop: Luis Fonsi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luis Fonsi dice que él no tiene nada en contra del reggaetón y que tampoco es que vaya a cambiar de estilo, pero reconoce que este género podría ser el nuevo pop.



“Me siento cómodo cantando esto, la canción nació en mi guitarra y esa barrera que antes dividía a los géneros como el reggaetón, el pop, la balada y el rock se ha ido debilitando y cada vez hay más fusiones, para mí este es el nuevo pop”, dijo el boricua.



Luego de que su canción “Despacito”, colaboración con Daddy Yankee, llegara a los 97 millones de reproducciones en YouTube, el puertorriqueño consideró que este acierto es uno de los pocos en su carrera.



“Tengo 19 años de carrera, he probado con ritmos latinos y suecos, el romanticismo siempre es el protagonista de mi vida y he participado con otros artistas, ¿Por qué ahora hacer algo del género urbano? Porque es una evolución”, dijo durante la presentación del sencillo.



De esta forma el cantante está feliz con lo que está logrando la canción e incluso expresó que era algo que le falta hacer y que le recuerda mucho a su tierra natal.



Fonsi también será parte del homenaje a Juan Gabriel, que se llevará a cabo el 18 de febrero en el Foro Pegaso, en Toluca, sin embargo, reconoció que aún no tiene muchos detalles sobre la forma en la que se llevará acabo el evento.



“Es un privilegio ser parte de este homenaje, tuve la fortuna de grabar junto al maestro en paz descanse hace unos años atrás, canté ‘Querida’ y poder celebrar su música va a ser una linda fiesta, creo que voy a cantar varias canciones”, comentó.



Además explicó que no ha tenido contacto con los familiares de Juan Gabriel y que toda la comunicación ha sido a través de los representantes de ambas partes.



Fonsi tiene casi dos décadas de carrera musical en donde ha compartido escenario con distintas celebridades, incluso el tema “Aquí estoy yo”, que lo hizo acreedor a un Latin Grammy, lo cantó al lado de Noel Schajris.