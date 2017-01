Sylvia Pasquel busca crear conciencia sobre las mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sylvia Pasquel, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, es también una amante de las mascotas. Es por ello que a lo largo de su carrera, ha hecho espacio para crear conciencia a la gente sobre la adopción y cuidado de las mismas. Como defensora de los animales, su activismo le ha servido para adoptar a diversas mascotas, así como para ayudar que más de uno, encuentre un hogar.



En entrevista, la actriz comparte cómo es que luego de una mala experiencia en una expo donde comprara una mascota se interesó por esta causa, así como recuerdos que ha creado con algunas de sus mascotas.



“(Luego de esa experiencia) Yo hice un comentario en Facebook y salieron varios reportajes y entonces me empezaron a contactar algunas rescatadoras y rescatistas de albergues e independientes, queremos verte y explicarte qué es lo que pasa. Así fue que hicimos una reunión en donde estaban algunas fundaciones y me empezaron a poner los videos de todo lo que pasaba en los antirrábicos y de cómo electrocutaban a los animales, cómo los cazaban y recogían las perreras”.



“Fue terrible para mí, estuve una semana muy deprimida, llorando todo el tiempo y me la pasé muy mal. Fue cuando yo les hablé y les dije yo voy a poner mi cuerpo, mi alma y mi vida para ayudar a los animales para ver qué puedo hacer”, explica.



Tiempo después, Pasquel formó parte de una campaña sobre las esterilizaciones en torno a los animales, así como formar parte de varias mesas de trabajo en torno a la Ley de Protección Animal.



“Trabajo con muchas fundaciones aquí en México y estamos en la lucha. A lo largo de los nueve años que llevo como protectora, me he dado cuenta de todo lo que pasa, es una lucha que no acaba nunca y esperamos tener los espacios en donde los animales puedan correr y ejercitarse, así como convivir con otros animales”.



La actriz, que actualmente tiene ocho mascotas en casa, han sido en su mayoría adoptados así como rescatados, e incluso, cuenta que uno de ellos se integró a la familia de una forma inesperada.



“A Alfie -uno de sus perritos-, él no era mío pero se lo regalaron a mi nieta Michelle, se lo regaló un novio y claro que las primeras semanas fue toda la emoción el perrito, conoció todas las discotecas y restaurantes de la ciudad y luego le dije ¿sabes qué? Yo me voy a quedar al perrito. Y empezó a quedarse aquí y ya tiene ocho años conmigo”, dice riendo, además de revelar que es la estrella de todos ellos, ya que incluso participó a su lado en la telenovela "Qué pobres tan ricos".



Sylvia no teme en señalar que las autoridades tienen aún mucho trabajo por hacer y que la gente debe de ser consciente de la responsabilidad que implica tener una mascota en casa.



“Hay otras entidades que cobran un sueldo por lo que hacen y que no hacen nada. De nada sirve toda la labor que están haciendo de este lado -los rescatistas y fundaciones- si todas las instituciones gubernamentales no cierran el grifo, que es la venta y reproducción indiscriminada de animales.



“Qué tan fácil puede ser que las autoridades se tomen la molestia de revisar el caso y de legislar eso, el hecho de que no se pueda vender ni comprar un animal tan fácilmente, tanto les gusta cobrar impuestos, pues que cobren impuestos por la reproducción de animales. Se debe promover muchísimo más la adopción de los animales y que los antirrábicos se conviertan realmente en un centro de atención de animales”, indica.



“Yo le diría a la gente que no compre un animal como si fuera un juguete, los animales no son juguetes. Al final del día está demostrado que tienen sentimientos, son seres que piensan de una manera diferente a nosotros, pero claro que lo hacen” subraya.