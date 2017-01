Un cálido tenor para el frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El intenso frío que se sintió la noche del miércoles 25 de enero no fue impedimento para que los hermosillenses se dieran cita en la Plaza Alonso Vidal para continuar con las festividades del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017 en la subsede de Hermosillo. Luego de la apertura de la Orquesta Filarmónica de Sonora , una ola de aplausos recibió en el escenario al tenor inglés Paul Potts; el conocido cantante que se lanzó a la fama gracias a su éxito en el concurso televisivo "Britain’s got talent" en el 2007.La emoción dio inicio con la primera canción de la noche "Granada", escrita por el mexicano Agustín Lara; la cual interpretó en español y que le hizo merecedor de los primeros aplausos de su presentación.Sonriente y con algo de galanura, al terminar el conocido tema, lanzó cuatro rosas a algunas mujeres, sentadas en las primeras filas del lugar."Hablo poquito español, paciencia por favor", dijo el cantante sin poder ocultar su notorio acento británico.En compañía de la batuta de David Hernández Bretón, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora ; Potts interpretó algunos temas de sus álbumes como solista como "Caruso", destacada por ser una de sus favoritas y además dedicada a su esposa Julie-Ann Potts y sus 14 años de matrimonio; "Nessun dorma", "Pasionne", entre otras; además de conocidos temas para el público como lo fue "What a wonderful World", de Louis Amstrong.Las ovaciones no se hicieron esperar cuando Potts invitó al escenario a la soprano caborquense Ariadne Montijo; quien se llevó los aplausos de los espectadores.Luego del acostumbrado beso de mano, el tenor inglés hizo un dueto con la cantante mexicana con el tema "Brindisi" de "La Traviata", y aprovechó los intermedios musicales del mismo tema para tomarla cortésmente de la cintura y comenzar un improvisado vals con ella.Con ovaciones y aplausos, Potts conquistó el público en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017.