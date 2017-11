Se muestran relajadas las 92 aspirantes en el ensayo previo a Miss Universo

LAS VEGAS, Nevada(GH)

El último ensayo previo al certamen de Miss Universo que se realizará esta noche, las 92 aspirantes se mostraron relajadas.



A Denisse Franco, Miss México, Se le vio feliz y contenta ante la porra mexicana, que no cesó de gritar "¡Viva México!".



Desde el The Axis del Planet Hollywood Hotel el conductor Steve Harvey, aderezó el ensayo con su usual sentido del humor.



En una selección simulada, 16 aspirantes hicieron pasarela en traje de baño que no se permitió fotografiar.



Harvey realizó algunas preguntas a las participantes, obteniendo respuestas chuscas sobre todo por no hablar el inglés, Francia simplemente mandó un beso.



El jurado también fue sustituido por personal de producción.



En este ensayo no está presente, al menos entre el público, Lupita Jones, directora de Mexicana Universal.