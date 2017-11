Julia Roberts se siente conmovida por 'Extraordinario'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En cuanto Julia Roberts terminó de leer el guión de Extraordinario, su más reciente película, la intérprete de Mujer Bonita (1990) se sintió conmovida.



Con 50 años y con tres hijos, la ganadora del Óscar a Mejor Actriz (Erin Brockovich, 2000) tomó el desafío de encarnar a la madre de un niño que padece un trastorno genético, cinta que dirige Stephen Chbosky (Las ventajas de ser invisible, 2012).



"Lo leí (el guión) sola primero, luego lo llevé a casa, a mis hijos, y todos los leímos juntos. Estábamos muy conmovidos como familia. Y de ellos surgieron realmente grandes conversaciones, ideas, pensamientos y sentimientos por los cuales yo tendría que aceptar. No lo pensaron, ni yo tampoco lo pensé, acepté de inmediato", cuenta la actriz.



Extraordinario -adaptación cinematográfica del best seller La lección de August, de Raquel Jaramillo Palacios- cuenta la historia de Auggie Pullman (Jacob Tremblay, "La habitación"), un niño de 10 años que padece el Síndrome de Treacher Collins (STC), una enfermedad hereditaria donde algunos huesos y tejidos del rostro no se desarrollan bien.



Tras estabilizarse luego de una veintena de cirugías, los padres del menor (Roberts y Owen Wilson) deciden enviar a Auggie por primera vez al colegio, donde será blanco del bullying de algunos de sus compañeros.



Recordando su pasado y presente, Julia sostiene que, en lo personal, nunca le ha tocado enfrentar una situación como la que aborda el nuevo trabajo que estelariza y "si ha pasado, siempre he perdonado o no me ha afectado. Pero ya sabes, algunas de estas historias son tan difíciles de leer o escuchar", dice.



La cinta invita a ver a las personas más allá de sus apariencias y en Extraordinario, la familia y los nuevos amigos de clase del niño lo apoyarán para que logre su cometido de ser aceptado tal y como es.