Lupita tiene fe en Denisse

Venezuela, Tailandia y México tienen algo en común: cuentan con las representantes que se perfilan como las más fuertes para ganar la corona de Miss Universo.



De acuerdo con Lupita Jones, quien obtuvo el título en 1991, y que se encargó de supervisar la preparación de Denisse Franco, las participantes de dichos países son las que más posibilidades tienen de llegar a la final.



"Tengo muchos años al frente de los concursos en México y hemos hecho una gran labor para destacar la presencia de la mujer mexicana", señaló Jones en entrevista telefónica desde Las Vegas, donde hoy se realizará el certamen.



"Desde antes de que (Denisse) llegara a Las Vegas, ya la consideraban como una buena candidata para ganar, y aquí se ha destacado muchísimo, ha levantado muy buenos comentarios".



Una de las fortalezas de la modelo originaria de Culiacán, destacó, no sólo es su belleza, sino su preparación y desenvolvimiento.



Y no es algo fortuito: la historia de Franco es de superación, ya que por muchos años no se sintió precisamente atractiva.



"Ha trabajado mucho, ha superado muchos obstáculos, problemas de bullying, de seguridad, de autoestima, de confianza en ella misma...



"Para ella en este momento, estar parada en el concurso más importante del mundo, buscando ser reconocida como la más bella, implica haber superado muchas condiciones que vivió de niña", contó Jones.



Ese mensaje de resiliencia, crecimiento y perseverancia, apuntó, es algo que Franco podría usar a su favor, en caso de lograr llegar a la recta final.



"Creo que el estereotipo de mujer bonita que sólo habla de banalidades ya pasó a la historia. Es momento de que las mujeres jóvenes y hermosas tenemos también la posibilidad de compartir temas de gran trascendencia".



Gran preparación

Por el momento, la reina de belleza mexicana se encuentra en una preparación intensiva para la ceremonia del certamen, sobre todo con ensayos en el escenario todo el día.



"Tenemos muy pocas oportunidades de estar junto a ella porque está todo el tiempo ensayando y tiene unos cuantos minutos para poder intercambiar información, pero en esos minutos que nos dan, aprovecho para darle confianza, platico con ella para darle seguridad, y por lo menos la etapa semifinal la hizo muy bien".