Corey Feldman quiere 'derribar a los pedófilos' de Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Mientras los casos de acoso y abuso sexual se siguen acumulando contra el ex poderoso productor Harvey Weinstein, hay otro escándalo que está preparando sus alas para volar: El de la pedofilia en Hollywood.



El año pasado, los actores Corey Feldman y Elijah Wood hablaron al respecto y si bien causó conmoción en su momento, no adquirió el nivel de denuncia que lograron las mujeres contra Weinstein.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter en 2016, Feldman habló sobre el martirio que vivió su amigo Corey Haim, que fue violado a los 11 años en un set de filmación por un hombre y que murió a los 38 años tras años de adicción a las drogas, y cómo él fue perseguido por hombres de la industria.



"California es el lugar donde está la industria del entretenimiento y donde los adultos tienen unas conexiones más directas e inapropiadas con niños que en cualquier otro lugar del mundo, probablemente", sostuvo en ese momento el actor de filmes como "Gremlins", "Los Goonies" y "Cuenta conmigo" y quien ahora está realizando una campaña a través de la plataforma de crowdfunding Indiegogo para juntar dinero para realizar un documental, en donde dará nombres de pedófilos que actualmente trabajan en Hollywood.



No es la primera vez que Feldman se refiere a este grave tema que puede afectar a los menores que buscan trabajar en Hollywood, pero en las veces anteriores que habló, hasta que Elijah Wood alzó su voz también, no era tomado muy en serio, ya que se menospreciaba su testimonio al decir que en realidad lo que buscaba era llamar la atención para retomar su carrera.



Pero, ahora, gracias a las denuncias contra Weinstein, la dimensión que se está tomando del grave problema que enfrentan y del que nadie quiso hacerse cargo, aunque varios reconocieron que lo sabían, el actor de "Los Goonies" siente que si sus palabras pueden ser escuchadas y sí puede hacer algo para cambiar esta situación.



"Quiero sacar a la luz lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento respecto de pervertidos y pedófilos. Todo lo que necesita es 12 meses y 10 millones de dólares. Creo que puedo derribar, potencialmente, un anillo de pedófilos del que he sido consciente desde que era un niño", aseguró Feldman en las redes sociales.



Y agregó: "Inmediatamente puedo nombrar seis nombres, uno de ellos que todavía es muy poderoso hoy en día. Y una historia que... conecta la pedofilia a uno de los principales estudios".



"Como la mayoría de las víctimas me han hecho sentir incómodo, incomprendido, y he sido degradado a grandes niveles ... Todo porque temen lo que sé y que es la verdad", aseguró para luego remarcar que no está "solo" que hay muchos colegas que saben de lo que está hablando pero tienen miedo de salir a contar lo que vivieron.



Por otro lado, el actor armó que desde que anunció que quería realizar este documental fue arrestado -por posesión de marihuana- y le ha vivido extrañas situaciones por lo cual -aseguró- que escribió los nombres y los detalles de lo que recuerda sobre los abusos sexuales a menores en la industria y le entregó a una persona de confianza su testimonio por si algo le pasaba.



Un antecedente. En 2014, se estrenó el documental de Amy J. Bert, titulado "An open secret", que expuso el tema de los abusos sexuales a menores en Hollywood y que fue presentado en Cannes, el año pasado. Este trabajo recibió muy buenas críticas, pero su paso por la taquilla no entusiasmó. Hubo una controversia entre los productores y la directora, ya que ella no quiso brindar entrevistas a los medios para promocionarlo. Se puede ver completo y de forma gratuita por Vimeo.