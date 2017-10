Lafourcade: Coco nos reconecta con nuestras raíces

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Para Natalia Lafourcade la película de Disney Pixar “Coco”, en la cual interpreta una canción, tiene un mensaje similar al de su álbum nominado al Latin Grammy “Musas”.



“Tiene que ver con rescatar y conservar nuestras tradiciones, no olvidar nuestro árbol genealógico, no olvidar nuestra familia, no olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra historia”, dijo la cantante mexicana en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde Los Ángeles.



“Está divina la película, me siento bien orgullosa de formar parte de ella”.

Lafourcade canta “Recuérdame” en la cinta basada en la celebración del Día de Muertos en México, cuya versión en español se estrena el viernes en México con un elenco de voces que incluye a Gael García Bernal, Elena Poniatowska, Marco Antonio Solís y Angélica María.



Agradeció el haber participado en el proyecto “para poderle recordar a las nuevas generaciones la importancia que tiene reconectarnos al folclor, a nuestras raíces”.



“Musas” tiene un sabor similar. Lafourcade se inspiró en compositores latinoamericanos como Violeta Parra, Roberto Cantoral, Simón Díaz y David Aguilar para lograr este álbum que mezcla piezas de ellos y piezas de su propia autoría. Fue nominado al álbum del año en los Latin Grammy, que se entregarán el 16 de noviembre en Las Vegas.



Lafourcade enfrentaba grandes expectativas después de haber ganado un Grammy y cinco Latin Grammy con su álbum anterior, “Hasta la raíz”.



“Como que de repente hay un momento de mi vida o de mi carrera donde pareciera que todo coincide y alrededor el universo me dice ‘Nat, estás en el camino correcto’”, dijo. “Mi búsqueda en este disco era reconectar con la música de antes, con el folclor, con aquello que me haría entender un poquito más y un poquito mejor lo que somos como mexicanos”.



Planea ir a la ceremonia con Los Macorinos, los exguitarristas de Chavela Vargas, quienes la acompañaron en la aventura de “Musas”.



“Me da gusto haber tomado a Los Macorinos y haberles dado un espacio para que no se olvidaran”, dijo.



También está nominada en la categoría de canción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus guitarras y sonido tradicional en un verano lleno de reggaetón y música en inglés.



“Es un homenaje al amor y realmente esa fue mi inspiración, darle un homenaje al amor valiente y a la fiesta del amor”, dijo sobre esta pieza. “Realmente creo que lo que más me inspiró fue haber estado trabajando con toda esta música y con todos estos compositores. Definitivamente me afectó de manera positiva”.



“Musas” también compite en la categoría de mejor álbum folklórico, y el DVD que lo acompaña está nominado a mejor video musical versión larga.



Lafourcade se encontraba en España cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre que causó cientos de muertes en el centro y sur de México. Dijo que sentía que no podía dar sus entrevistas al ver las imágenes de los noticieros.



“Realmente le tengo pánico a los temblores”, apuntó. “Creo que nos ha hecho abrir los ojos, nos ha hecho despertar”.



“Tenemos un trabajo por hacer que va a durar algunos años. En el terremoto del 85 no se salió adelante en un año o en dos”, dijo. “Tenemos la oportunidad de volver a empezar en muchos aspectos. Nos toca hacerlo desde un lado mucho más consciente, reflexionando sobre lo que está sucediendo ahora y poniendo mucha más atención, estando más unidos, y estando fuertes. Ya vimos lo que podemos hacer unidos, se trata de no olvidarlo”.