5 cosas que esperamos de la segunda temporada de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los ciudadanos de Hawkins lidiarán con realidades alternas, travesuras infantiles y, por lo que hemos visto en los tráilers, muchos monstruos, incógnitas, rostros nuevos y, por supuesto, misterios sin resolver.



¿Will tiene poderes?



Después de que lo rescataran de la realidad alterna con el Demogorgon durante el final de temporada, todos nos preguntamos lo mismo: ¿qué onda con Will?



De hecho, las visiones de Will fueron nuestra primera pista de que la historia no había terminado y que tendríamos una continuación de la historia de estos personajes, pero después de ver los traílers, ahora nos hacen cuestionar su salud mental. ¿Qué le hizo el Demogorgon? ¿Se está convirtiendo en un monstruo? Tal vez se vuelva como Eleven… o tal vez no sea nada, tal vez el chamaco sólo está un poco raro después de CASI MORIR.



¿Más monstruos?



El Demogorgon fue un monstruo increíble en la primera temporada; estaba horrible, tenía una cabeza genial y de verdad daba mucho miedo. Con suficiente suerte, el monstruo de esta temporada será aún más aterrador.



Y, gracias a los trailers, nos dieron un vistazo del potencial de esta nueva amenaza; un monstruo con patas de araña TAN grande, como la ciudad misma. ¿O acaso es sólo una pesadilla de Will? ¿O la Reina del Demogorgon? Sea lo que sea, posiblemente no sea la única amenaza en esta ocasión.



Nuevos personajes



El pueblo de Hawkins le da la bienvenida a nuevos rostros. Dacre Montgomery es Billy, quien parece ser un bully, y Sadie Sink tomará el rol de Max, un personaje que, hasta el momento, es todo un misterio para todos. ¿Qué sabemos de ella? Que se mudó de California. Y si la buscas en Internet, encontrarás un sinfín de teorías de los fans.



¿Más amor?



En la primera temporada, Mike y Nancy Wheeler fueron los únicos en encontrar el amor. Y digo, Mike sentía algo por Eleven y Nancy tuvo su triángulo amoroso con Johnathan Byers, pero ¿no es posible que haya algo más próximamente? Joyce podría conseguirse esposo. Y tal vez los chamacos se disputen el amor de la nueva chica, Max.



Más preguntas



Claro, esta temporada responderá (o tratará de hacerlo) muchas preguntas que se quedaron en el aire el año pasado. Sin embargo, la serie es MUY popular, y los hermanos Duffer mencionaron que les gustaría hacer 2 temporadas más. Con al menos 16 o 18 más episodios después de esta temporada, es posible que Matt y Ross Duffer nos dejen con más intriga y misterios de lo que imaginamos.