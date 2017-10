"Todavía" hay Matisse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego del lanzamiento de "Sube", que se hizo acreedor de un disco platino por ventas, Matisse está listo para renovarse con nueva música para finales de este año, y para adelantar lo que será su próximo álbum musical, el grupo estrenó la nueva canción "Todavía".



"Estamos muy felices de presentar una canción que es muy emocional; muy triste pero real. Es sobre un amor prohibido, de cómo en cosas cotidianasseguimos viendo a la persona que ya se fue. Entonces, junto con el video que hicimos, quisimos contar la historia de cómo la gente batalla cuando pierde un amor, cuando ya no está en este plano, y nosotros los recordamos en cada momento. Parece que la gente se identifica muy rápido con esto y es lo que buscamos en un inicio", dijo Román Robles, miembro de Matisse, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"La canción la escribió Pablo. Es una historia muy real que le ha pasado a mucha gente, o si no, desgraciadamente, les va a pasar. Intentamos que la gente se sienta identificada, y a final de cuentas el público es el que le da poder a las letras de acuerdo a lo que ha vivido en sus vidas", continuó.



Nuevas sorpresas en su nuevo disco



Aún sin poder revelar el nombre de su nuevo disco, Román adelantó quecontará con una colaboración musical con el cantante puertorriqueño Pedro Capó, con quien ya trabajaron con la canción "Qué Fuimos" (2014); además de destacar que este material saldrá a la venta a finales del 2017.



"Todavía no podemos decir cómo se va a llamar este nuevo material. Es un disco que nos tiene emocionados. Saldrá a la venta a finales de este año en todas las plataformas digitales y en las tiendas de música", agregó.



"Es muy balanceado, con temas profundos y con la misma línea de contar historias que nos han pasados. También tenemos canciones alegres, donde invitamos a la gente a la fiesta o a pasarla bien. Trae una colaboración con un artista puertorriqueño que se llama Pedro Capó. Es un gran cantautor, con un vozarrón impresionante y nos da gusto lograr un dueto con él", finalizó.