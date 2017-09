Idina Menzel se casa con coastro de "Rent" Aaron Lohr

LOS ANGELES (AP )

Wanted to let you know... married the love of my life Aaron Lohr this weekend at our home. Dad & son walked me down the aisle. It was magical. Thank you to everyone who helped make my wedding day so special. Una publicación compartida por Idina Menzel (@idinamenzel) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 4:03 PDT

I am SO EXCITED to share a sneak peek of "When We're Together” from #OlafsFrozenAdventure! In theaters 11/22 with #PixarCoco and the soundtrack is out 11/3. Can't wait! @kristenanniebell @joshgad Una publicación compartida por Idina Menzel (@idinamenzel) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 10:09 PDT

La estrella de "Frozen" Idina Menzel se casó con el actor Aaron Lohr.Menzel publicó fotos de la boda en su página de Facebook el lunes, y escribió: "Quería dejarles saber... me casé con el amor de mi vida Aaron Lohr este fin de semana en nuestra casa. Papá e hijo me llevaron al altar. Fue mágico".Menzel, de 46 años, y Lohr, de 41, aparecieron en la adaptación cinematográfica del musical "Rent" en el 2005. También comparten un historial en Disney: Menzel hizo la voz de la reina Elsa e interpretó el himno "Let It Go" en "Frozen", mientras que Lohr apareció en las películas de Mighty Ducks y en la adaptación de Disney del musical de Broadway "Newsies", en 1992.Este es el segundo matrimonio para Menzel, quien tiene un hijo con su exesposo, Taye Diggs.