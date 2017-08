Vadhir Derbez publica fotomontaje con el "Chapo" y genera comentarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Vadhir Derbez compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a un fotomontaje del “Chapo” Guzmán que ha dado de qué hablar entre sus seguidores.El la instantánea, el hijo de Eugenio Derbez aparece en un restaurante sentado junto al "Chapo", y acompaña la foto con este mensaje: "Comiendo con el Chapo, espero que no se escape sin pagar la Cuenta".Algunos de sus fans calificaron la foto como divertida, sin embargo, muchos criticaron al actor por lo que según ellos, le podría pasar tras la publicación:"Luego porque amanecen encobijados", "Qué chistoso luego porque los relacionan", "When subes una foto de broma para ser popular y la PGR comienza a investigarte", "Ahi te encargo que te pase lo de Kate del Castillo, igual y creen que es el de verdad", "Deja tú que no pague la cuenta.... en unas horas serás investigado por tener relación con el Chapo".Algunos seguidores comentaron que de nueva cuenta recibirá un regaño de su papá, Eugenio Derbez, ya que hace unos días, Eugenio lo regañó al aire cuando pensó que se convertiría en abuelo.