Justin Trudeau aparece en la portada de Rolling Stone

TORONTO (AP )

La revista Rolling Stone muestra en su portada de la edición de agosto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la pregunta: “¿Por qué no puede ser él nuestro presidente?”.Probablemente al vislumbrar que sólo los ciudadanos nacidos en Estados Unidos pueden ser presidentes, la revista dio otro giro a la portada para su sitio de internet. Ahí, el titular del artículo publicado el miércoles que dice: “Justin Trudeau: ¿Es la mejor esperanza del mundo libre el primer ministro canadiense?”.En la portada se muestra a un Trudeau con las mangas de la camisa remangadas y apoyado en el borde de un escritorio.En el perfil, el escritor Stephen Rodrick destaca los contrastes entre los puntos de vista liberales de Trudeau sobre salud, la legalización de la marihuana y de políticas ambientales contra los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.En el texto se cita al primer ministro diciendo que no está de acuerdo con Trump “en muchas” cosas pero también señala que los dos líderes tienen “una relación de trabajo constructiva”.Trudeau dijo que insultar a Trump o “reaccionar exageradamente o saltar por todo lo que dice” en temas en los que ellos difieren no sería un buen resultado de una relación constructiva.