"Sép7imo Día" fue una terapia para Alberti y Bosio

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El espectáculo “Sép7imo Día. No descansaré” significó un viaje introspectivo y de sanación emocional para el baterista Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio, pero también el gran reto de honrar el legado musical de Soda Stereo.



Encerrados en el antiguo estudio de Gustavo Cerati, Unísono, la dupla vivió jornadas interminables donde las emociones se desbordaban: de las risas iba al llanto, y la adrenalina se convertía en ataques de nervios ante la posibilidad de que las nuevas versiones de los clásicos de Soda Stereo para el espectáculo del Cirque du Soleil no estuvieran al nivel de lo que a su eterno compañero y amigo le habría gustado.



“En el momento en que abrimos los tracks originales, que escuchábamos las cosas que nos decíamos con Cerati, las sesiones se hicieron muy fuertes. Creo que ese proceso en el estudio nos ayudó a comprender un poco lo que pasó con Soda Stereo”, dijo Alberti a The Associated Press, en una entrevista realizada el miércoles en la capital mexicana, donde promovían el espectáculo de la compañía canadiense que celebra la historia del famoso trío argentino.



“Fue muy difícil entrar al estudio los dos solos, junto con el productor Adrián Taverna. Trabajamos sobre las cintas originales de la banda … En ese proceso realmente tuvimos varios momentos de caras largas porque la emoción nos ganaba”, contó el baterista.







Codirigido por Michel Laprise, escritor y director de la obra, y Chantal Tremblay, directora de creación, ‘Sép7imo Día. No descansaré’ es el resultado de dos años de arduo trabajo entre los dos integrantes de Soda Stereo, sus representantes, la familia de Cerati, y el equipo creativo del Cirque du Soleil.



La apuesta escénica, la cuadragésima de la compañía con sede en Montreal, tomó como modelo la colaboración creativa del Cirque du Soleil con el legado de músicos de renombre internacional como Elvis Presley, los Beatles y Michael Jackson.







“Soda Stereo era la banda ideal para un espectáculo como éste porque tenía los antecedentes de éxito suficientes. Cuando ocurrió esta propuesta, Gustavo recién nos acababa de dejar y era un momento muy triste para nosotros”, recordó Bosio. “Tuvimos que sopesar muchas cosas, y decidir si pegábamos el salto o no. El desafío que tuvimos fue el que siempre tuvo Soda Stéreo: nunca autorrepetirse e innovar.



Yo creo que esta iniciativa de trabajar con el Cirque Gustavo lo hubiera valorado muchísimo, así que por ese lado estamos tranquilos”, agregó el bajista.



Alberti explicó que Laprise quiso hacer de “Séptimo Día. No descansaré” un homenaje al trío detrás de éxitos del rock latino como “Persiana americana” y “Cuando pase el temblor”.



“La creatividad es la principal cualidad que Michel encontró en nosotros”, apuntó el baterista de 54 años.



"Sép7imo Día. No descansaré", que inició sus presentaciones en Argentina en marzo, llegará a Perú el 17 de junio. Mientras que en Chile estrenará el 19 de julio, para luego viajar a Colombia, donde arrancará funciones el 3 de septiembre.



En México comenzará su temporada el 19 de octubre en la norteña ciudad de Monterrey, para luego viajar a Guadalajara, donde ofrecerá funciones a partir del 8 de noviembre. Al Palacio de los Deportes de la capital mexicana llegará el 28 de noviembre.