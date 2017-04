Bill Cosby está completamente ciego

(GH)

Cuando queda poco más de un mes para que inicie el juicio en su contra por supuesto abuso sexual, Bill Cosby rompió el silencio y habló públicamente por primera vez en dos años.



Pese a que no se refirió a las acusaciones en su contra, el comediante confirmó en entrevista con NNPA Newswire, que está completamente ciego.



Según relató a la publicación, hace dos años despertó y le dijo a su esposa, Camille, "No puedo ver". "Los doctores confirmaron lo peor: no hay nada que se pueda hacer para repararle la visión", explicó el actor.



Además, aseguró que extraña sus presentaciones, las cuales paró de hacer poco después de que fuera acusado por supuesto acoso sexual por Andrea Constand en 2015. Sin embargo, espera pronto poder retomar su carrera.





Fuente: GDA/ El Mercurio/ Chile