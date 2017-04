Conductor critica celulitis de Kim Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Unas recientes fotografías de Kim Kardashian en bikini, en las que se aprecia su celulitis en piernas y trasero, no fueron celebradas por el presentador británico Piers Morgan.



Durante el programa “Good Morning Britain”, Morgan dijo acerca de las imágenes: “La gran cosa acerca de estas fotografías es que ella no es perfecta como cualquier otra mujer, como cualquier otro hombre, ninguno de nosotros es perfecto”.



Sin embargo, el sentido de los comentarios cambió después de que su compañera, Susanna Reid, dijera “creo que deberíamos celebrar la celulitis, es un hecho en la vida, quiero decir, 90% de las mujeres”.



A lo que Morgan respondió: “¿Por qué tendríamos que celebrarlo? Lo soportamos, lo toleramos, pero no lo aceptamos. Los defectos no deberían ser celebrados. Mis pensamientos son que ella apenas lanzó su nuevo emoji de su trasero sobre un cenicero – que ella llamó bandeja de trasero-, así que creo que su parte posterior es un juego justo”.



Los comentarios no fueron bien recibidos, Morgan no se retractó y en Twitter escribió: “No, es un defecto, como mi papada. Definitivamente nada para 'celebrar'”.